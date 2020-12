தேசிய செய்திகள்

டெல்லி போராட்டத்தில் இதுவரை 11 பேர் பலி:இன்னும் எத்தனை விவசாயிகள் உயிர்த்தியாகம் செய்ய வேண்டும்?- ராகுல் காந்தி கேள்வி + "||" + How many more farmers lives will it take to repeal new laws, asks Rahul Gandhi

