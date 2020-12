தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் இன்று 20-வது நாளாக தொடர்ந்து வரும் விவசாயிகளின் போராட்டம் + "||" + Farmers' struggle continues for the 20th day today in Delhi

டெல்லியில் இன்று 20-வது நாளாக தொடர்ந்து வரும் விவசாயிகளின் போராட்டம்