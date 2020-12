தேசிய செய்திகள்

வியட்நாம் பிரதமருடன் வரும் 21 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை + "||" + Prime Minister Modi will hold talks with the Prime Minister of Vietnam on the 21st

வியட்நாம் பிரதமருடன் வரும் 21 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை