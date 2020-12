தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து அதிகாரிகளுடன், முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இன்று ஆலோசனை + "||" + Chief Minister Eduyurappa today to hold consultations with authorities on opening of schools

கர்நாடகத்தில் பள்ளிகளை திறப்பது குறித்து அதிகாரிகளுடன், முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இன்று ஆலோசனை