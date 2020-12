தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீர்: ராணுவ வீரர்கள் குடியிருப்பின் மீது சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து; 2 வீரர்கள் பலி + "||" + Jammu and Kashmir: 2 Jawans Dead, 1 Injured As Barack Wall Collapses in Kathua

