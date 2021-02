தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளின் சுய கவுரவத்தையும் பாதுகாப்போம்:‘பிரதமரின் கண்ணியத்தை மதிப்போம்’; விவசாய சங்க தலைவர் பேட்டி + "||" + We will also protect the self-esteem of the farmers: ‘We will respect the dignity of the Prime Minister’; Naresh Dekait, President of the Agricultural Association

விவசாயிகளின் சுய கவுரவத்தையும் பாதுகாப்போம்:‘பிரதமரின் கண்ணியத்தை மதிப்போம்’; விவசாய சங்க தலைவர் பேட்டி