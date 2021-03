தேசிய செய்திகள்

நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்தவும், மழை நீரை சேகரிக்கவும் 100 நாள் இயக்கம் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு + "||" + 100 day movement To the people of the country Prime Minister Modi's call

நீர்நிலைகளை சுத்தப்படுத்தவும், மழை நீரை சேகரிக்கவும் 100 நாள் இயக்கம் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு