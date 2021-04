தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழைகளுக்கு மாதம் ரூ.6 ஆயிரம்; கேரள பிரசாரத்தில் ராகுல் வாக்குறுதி + "||" + 6 thousand per month for the poor if Congress comes to power in Kerala; Rahul promises in Kerala campaign

கேரளாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழைகளுக்கு மாதம் ரூ.6 ஆயிரம்; கேரள பிரசாரத்தில் ராகுல் வாக்குறுதி