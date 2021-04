தேசிய செய்திகள்

ரபேல் ஒப்பந்த முறைகேடு குற்றச்சாட்டில் ஆதாரம் இல்லை; பா.ஜனதா மறுப்பு + "||" + There is no evidence in the Raphael contract abuse allegation; BJP denies

ரபேல் ஒப்பந்த முறைகேடு குற்றச்சாட்டில் ஆதாரம் இல்லை; பா.ஜனதா மறுப்பு