தேசிய செய்திகள்

சத்தீஸ்கார் என்கவுண்டர்: கடத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு படை வீரரின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நக்சலைட்டுகள் + "||" + Naxals release picture of CRPF commando who went missing after Chhattisgarh gunfight

சத்தீஸ்கார் என்கவுண்டர்: கடத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு படை வீரரின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நக்சலைட்டுகள்