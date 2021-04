தேசிய செய்திகள்

தங்கள் தோல்விகளில் இருந்து கவனத்தை திசைதிருப்ப சில மாநில அரசுகள் முயற்சிக்கின்றன - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி குற்றச்சாட்டு + "||" + Deplorable attempts by some state governments to distract attention from their failures says Union Health Minister Harsh Vardhan

தங்கள் தோல்விகளில் இருந்து கவனத்தை திசைதிருப்ப சில மாநில அரசுகள் முயற்சிக்கின்றன - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி குற்றச்சாட்டு