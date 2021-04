தேசிய செய்திகள்

தொற்று அதிகமாக உள்ள மாவட்டங்களில் உள்ளூர் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் - புதிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டது + "||" + Instruction to States to intensify local control measures in high risk districts -The federal government has issued new guidelines

தொற்று அதிகமாக உள்ள மாவட்டங்களில் உள்ளூர் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் - புதிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிட்டது