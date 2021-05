தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் போட்டியிட்ட 5 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. படுதோல்வி + "||" + The ADMK loss all the 5 constituencies contested in Pondicherry; The parties were shocked that not even a single seat was available

