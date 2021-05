தேசிய செய்திகள்

3.68 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா: இந்தியாவின் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் சரிவு + "||" + Corona for 3.68 lakh people: Decline in the number of daily victims in India

3.68 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா: இந்தியாவின் தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் சரிவு