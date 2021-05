தேசிய செய்திகள்

கால வரையறை கணிக்க முடியாது; இந்தியாவில் கொரோனாவின் 3-வது அலையும் தாக்கும்; மத்திய அரசு எச்சரிக்கை + "||" + The term definition is unpredictable; The 3rd wave of the corona will also hit India; Central Government warning

கால வரையறை கணிக்க முடியாது; இந்தியாவில் கொரோனாவின் 3-வது அலையும் தாக்கும்; மத்திய அரசு எச்சரிக்கை