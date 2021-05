தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் சி.டி.ஸ்கேன் எடுக்க கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - மந்திரி சுதாகர் தகவல் + "||" + Strict action to charge extra for CT scan in Karnataka - Minister Sudhakar

கர்நாடகத்தில் சி.டி.ஸ்கேன் எடுக்க கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை - மந்திரி சுதாகர் தகவல்