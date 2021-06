தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டும் கொரோனா வந்தால் உயிரிழப்பு அபாயம் இல்லை - எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி ஆய்வு முடிவு + "||" + There is no risk of death if the corona gets vaccinated - Ames Hospital study results

தடுப்பூசி போட்டும் கொரோனா வந்தால் உயிரிழப்பு அபாயம் இல்லை - எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி ஆய்வு முடிவு