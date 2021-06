தேசிய செய்திகள்

கடந்த நிதியாண்டில் ரெயில்களில் 27½ லட்சம் பேர் ஓசி பயணம்; ரூ.144 கோடி அபராதம் வசூல் + "||" + 270 lakh people traveled by OC on trains in the last financial year; Rs 144 crore fine collected

கடந்த நிதியாண்டில் ரெயில்களில் 27½ லட்சம் பேர் ஓசி பயணம்; ரூ.144 கோடி அபராதம் வசூல்