தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வுதான் காரணம்: பெட்ரோலியத் துறை மந்திரி விளக்கம் + "||" + Rising international crude oil prices are to blame for the rise in petrol and diesel prices: Petroleum Minister

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வுக்கு சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வுதான் காரணம்: பெட்ரோலியத் துறை மந்திரி விளக்கம்