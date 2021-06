தேசிய செய்திகள்

அசாமில் புதிதாக 3,751 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 3,751 new COVID19 cases, 4,355 discharges, and 55 deaths reported in Assam today; active cases at 48,499

அசாமில் புதிதாக 3,751 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி