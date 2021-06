தேசிய செய்திகள்

குடும்ப உறுப்பினருக்கு கொரோனா பாதித்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 15 நாள் விடுப்பு + "||" + To a family member If the corona is affected For federal government employees 15 day leave

