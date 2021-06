தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் நான் தான் முதல்-மந்திரி; கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + For the next 2 years I was the CMr; Karnataka CM Yediyurappa

