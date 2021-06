தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: முதல்-மந்திரி பதவி 5 ஆண்டுகளுக்கும் சிவசேனாவிடமே இருக்கும் - சஞ்சய் ராவத் + "||" + Chief Minister Post Will Remain With Sena For 5 Years In Maharashtra, Says Party Leader

மராட்டியம்: முதல்-மந்திரி பதவி 5 ஆண்டுகளுக்கும் சிவசேனாவிடமே இருக்கும் - சஞ்சய் ராவத்