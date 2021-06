தேசிய செய்திகள்

‘பி.எம்.கேர்ஸ்’ நிதியில் இருந்து நாடு முழுவதும் 850 ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன: டி.ஆர்.டி.ஓ. தலைவர் + "||" + PM CARES funded 850 oxygen plants being set up in various districts of country to fight COVID-19: DRDO chief

