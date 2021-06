தேசிய செய்திகள்

முகுல் ராய்க்கு வழங்கி வந்த பாதுகாப்பை திரும்பப்பெற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + Security of TMC leader Mukul Roy has been withdrawn by Ministry of Home Affairs

