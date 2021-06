தேசிய செய்திகள்

சி.பி.எஸ்.இ., ஐ.சி.எஸ்.இ. பொதுத்தேர்வு ரத்து: 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் மதிப்பீடு முறையை சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஏற்றது + "||" + CBSE, ICSE Cancel the general election 12th class score The Supreme Court is suited

சி.பி.எஸ்.இ., ஐ.சி.எஸ்.இ. பொதுத்தேர்வு ரத்து: 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் மதிப்பீடு முறையை சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஏற்றது