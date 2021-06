தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் நேற்று 19.02 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை: ஐசிஎம்ஆர் + "||" + A total of 38,92,07,637 samples were tested up to June 18. Of these, 19,02,009 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (

இந்தியாவில் நேற்று 19.02 லட்சம் மாதிரிகள் பரிசோதனை: ஐசிஎம்ஆர்