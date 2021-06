தேசிய செய்திகள்

அப்துல் கலாம் வழியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ரெயிலில் பயணம் + "||" + President Ramnath Govind travels by train on the way to Abdul Kalam

அப்துல் கலாம் வழியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் ரெயிலில் பயணம்