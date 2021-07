தேசிய செய்திகள்

தகவல் ஆணையங்களில் காலி பணியிடங்கள் குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + SC directs Centre, States to file report regarding appointment of Information Commissioners in CIC

தகவல் ஆணையங்களில் காலி பணியிடங்கள் குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு