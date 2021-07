தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை மையத்தில் மலர்ந்த காதல்; 68 வயது மூதாட்டியை கரம் பிடித்த 73 வயது முதியவர் + "||" + Blossoming love at the Corona Experimental Center; A 73-year-old man holding the hand of a 68-year-old grandmother

கொரோனா பரிசோதனை மையத்தில் மலர்ந்த காதல்; 68 வயது மூதாட்டியை கரம் பிடித்த 73 வயது முதியவர்