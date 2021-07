தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் சில பகுதிகளில் கொரோனா கால விதிமுறைகளை மக்கள் மதிப்பதில்லை மத்திய அரசு வருத்தம் + "||" + In some parts of the country Corona term terms People do not value The federal government is upset

