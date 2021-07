நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரை சுமுகமாக நடத்த 18-ந் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் - மத்திய அரசு ஏற்பாடு

தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரை சுமுகமாக நடத்த 18-ந் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் - மத்திய அரசு ஏற்பாடு + "||" + All party meeting on the 18th - Central Government arranged to hold the monsoon session of Parliament smoothly

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரை சுமுகமாக நடத்த 18-ந் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டம் - மத்திய அரசு ஏற்பாடு