தேசிய செய்திகள்

அறிவிக்கப்பட்டதை விட இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமா? சுகாதார அமைச்சகம் மறுப்பு + "||" + Is the number of corona deaths in India higher than reported? Ministry of Health denial

அறிவிக்கப்பட்டதை விட இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமா? சுகாதார அமைச்சகம் மறுப்பு