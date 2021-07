தேசிய செய்திகள்

சொந்தக் கட்சி எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு எதிரொலி; சத்தீஷ்கார் சட்டசபையில் சுகாதார மந்திரி வெளிநடப்பு + "||" + Chhattisgarh health minister walks out of assembly, House adjourned for day after ruckus over ‘attack’ on Congress MLA

சொந்தக் கட்சி எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு எதிரொலி; சத்தீஷ்கார் சட்டசபையில் சுகாதார மந்திரி வெளிநடப்பு