தேசிய செய்திகள்

ஜூலை மாதத்திற்குள் 50 கோடி தடுப்பூசி என்ற இலக்கை அடையவில்லையா? மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + Govt trashes reports on missing target of administering 50 crore Covid vaccine doses by July-end

ஜூலை மாதத்திற்குள் 50 கோடி தடுப்பூசி என்ற இலக்கை அடையவில்லையா? மத்திய அரசு விளக்கம்