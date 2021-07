தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் பரம்பீர் சிங் மீது விசாரணை நடத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு + "||" + SIT formed to probe extortion case against former Mumbai police commissioner Param Bir Singh

முன்னாள் மும்பை போலீஸ் கமிஷனர் பரம்பீர் சிங் மீது விசாரணை நடத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு