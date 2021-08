தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கற்பழித்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோருடன் ராகுல்காந்தி சந்திப்பு - நீதி கிடைக்க பாடுபடுவதாக உறுதி + "||" + Rahul Gandhi meets parents of raped girl in Delhi - Ensures that justice is served

டெல்லியில் கற்பழித்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோருடன் ராகுல்காந்தி சந்திப்பு - நீதி கிடைக்க பாடுபடுவதாக உறுதி