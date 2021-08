தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்க நிறுவனத்தின் ஒற்றை ‘டோஸ்’ தடுப்பூசி, இந்தியாவுக்கு வருகிறது - அவசர பயன்பாட்டு அனுமதிக்கு விண்ணப்பம் + "||" + US single-dose vaccine coming to India - Application for Emergency Permit

அமெரிக்க நிறுவனத்தின் ஒற்றை ‘டோஸ்’ தடுப்பூசி, இந்தியாவுக்கு வருகிறது - அவசர பயன்பாட்டு அனுமதிக்கு விண்ணப்பம்