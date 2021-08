தேசிய செய்திகள்

50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு உச்சவரம்பை உயர்த்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை உத்தவ் தாக்கரே வலியுறுத்தல் + "||" + Uddhav Thackeray said Centre should take initiative to lift 50 per cent quota ceiling

50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு உச்சவரம்பை உயர்த்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை உத்தவ் தாக்கரே வலியுறுத்தல்