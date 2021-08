தேசிய செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வுக்கு படிக்க சொல்லி கட்டாயம்; தாயை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த சிறுமி! + "||" + The girl who strangled her mother to death for forcing her to study for the ‘Need’ exam

