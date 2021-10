தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: ஓடும் ரெயிலில் இறங்கிய கர்பிணியை காப்பாற்றிய ரெயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர் + "||" + Maharashtra: RPF Jawan Saves Pregnant Woman from Falling into Gap Between Moving Train, Platform

மராட்டியம்: ஓடும் ரெயிலில் இறங்கிய கர்பிணியை காப்பாற்றிய ரெயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்