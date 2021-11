தேசிய செய்திகள்

வங்கிகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்ட பணத்தை திரும்பப் பெறுவோம் - நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + We will get back the money taken illegally from the banks Nirmala Sitharaman

