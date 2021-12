தேசிய செய்திகள்

போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு மாநில வாரியாக இழப்பீடு வேண்டும் - ராகேஷ் திகாய்த் + "||" + We need state-wise compensation for deaths of farmers says BKU leader Rakesh Tikait

போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு மாநில வாரியாக இழப்பீடு வேண்டும் - ராகேஷ் திகாய்த்