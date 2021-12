தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளுக்கு கருணை காட்ட ’சிவப்பு தொப்பிகள்’ ஆட்சியமைக்க விரும்புகின்றன - அகிலேஷ் மீது மோடி பாய்ச்சல் + "||" + The 'red caps' want to form govt to show leniency towards terrorists PM Narendra Modi in Gorakhpur

பயங்கரவாதிகளுக்கு கருணை காட்ட ’சிவப்பு தொப்பிகள்’ ஆட்சியமைக்க விரும்புகின்றன - அகிலேஷ் மீது மோடி பாய்ச்சல்