தேசிய செய்திகள்

ஒமைக்ரான் எதிரொலி; கர்நாடகத்தில் நேரடி வகுப்புகளுக்கு வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 20% குறைவு + "||" + Omicron threat Students attending direct classes in Karnataka is down by 20 percentage

ஒமைக்ரான் எதிரொலி; கர்நாடகத்தில் நேரடி வகுப்புகளுக்கு வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 20% குறைவு