தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வரும் என்று கூறவில்லை - நரேந்திர சிங் தோமர் + "||" + Never said Centre will bring new Farm Laws, clarifies Narendra Singh Tomar

வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு மீண்டும் கொண்டு வரும் என்று கூறவில்லை - நரேந்திர சிங் தோமர்