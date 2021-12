தேசிய செய்திகள்

பயிற்சி மருத்துவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + Health Minister Mansukh Mandaviya urges protesting resident docs to call off strike over NEET PG counselling delay

