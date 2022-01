தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் சொத்து வழிகாட்டுதல் மதிப்பு 10 சதவீதம் குறைப்பு + "||" + Karnataka government cuts property guidance value by 10 pc for next 3 months

