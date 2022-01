தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச தேர்தல்: யோகி ஆதித்யநாத் போட்டியிடும் தொகுதி அறிவிப்பு + "||" + CM Yogi Adityanath to contest UP Polls from Gorakhpur in Uttar Pradesh Elections

உத்தரபிரதேச தேர்தல்: யோகி ஆதித்யநாத் போட்டியிடும் தொகுதி அறிவிப்பு