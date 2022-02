தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் ஏற்படும் விவகாரத்துக்களில் 3 சதவீதம் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஏற்படுகிறது: அம்ருதா பட்னாவிஸ் + "||" + 3 percent of divorces in Mumbai due to traffic, says Amruta Fadnavis

மும்பையில் ஏற்படும் விவகாரத்துக்களில் 3 சதவீதம் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஏற்படுகிறது: அம்ருதா பட்னாவிஸ்